Кабмин обсудит проект закона об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2022 год

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Правительство РФ на заседании в пятницу обсудит проект закона об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2022 год. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Ожидаемый период выплаты - специальный показатель, на который делится общая сумма пенсионных накоплений гражданина для определения размера накопительной пенсии. Продолжительность этого периода определяется на основании статистических данных о количестве мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет соответственно и их ожидаемой продолжительности жизни.

Согласно закону, который президент РФ Владимир Путин подписал в конце прошлого года, на 2021 год ожидаемый период выплаты накопительной пенсии составил 264 месяца (22 года), в 2020 году этот период составлял 258 месяцев. На 2022 год, согласно законопроекту, опубликованному в апреле на портале проектов нормативно-правовых актов, ожидаемый период выплаты накопительной пенсии продолжительностью 264 месяца предлагается сохранить.