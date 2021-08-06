В Минэкономразвития заявили о низком уровне закредитованности россиян

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Долговая нагрузка россиян находится на низком уровне по сравнению с другими странами. Об этом в пятницу в интервью газете " Известия " сообщил заместитель министра экономического развития Илья Торосов.

"Что касается закредитованности населения - по сравнению с другими странами она находится на низком уровне. Для сравнения: по России задолженность граждан - менее 20% ВВП. В развивающихся странах - к примеру, в Бразилии, - 30-50%. А в развитых странах, таких как США и Великобритания, - 70-90%", - отметил Торосов.

Он также сообщил, что сейчас в правительстве рассматривают законопроект, который обязывает информировать заемщика о чрезмерной долговой нагрузке. По его словам, предлагается направлять письменное уведомление, если ежемесячный платеж потенциального кредита будет превышать половину дохода.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявляла, что Банк России фиксирует признаки начала перегрева рынка необеспеченного потребительского кредитования и регулятор намерен принять дополнительные меры по охлаждению необеспеченного потребительского кредитования. На фоне этого регулятор решил с 1 октября повысить макропруденциальные требования по необеспеченным потребительским кредитам с высокими значениями ПСК (полная стоимость кредита) и ПДН (показатель долговой нагрузки).