Участники ВЭФ-2021 высадят сквер реликтовых деревьев на острове Русском

ВЛАДИВОСТОК, 6 августа. /ТАСС/. Участники Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке в сентябре, высадят на острове Русском около 100 деревьев реликтовых видов, сообщила в пятницу пресс-служба полпредства президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.

"В этом году посетителей выставки ждет ряд новшеств в культурной программе "Улицы Дальнего Востока". Так, на главной сцене пройдут дни регионов ДФО, в рамках которых будут выступать творческие коллективы, демонстрироваться презентационные видеоролики, проводиться конкурсы. Также планируется создание сквера реликтовых деревьев Дальнего Востока на территории набережной ДВФУ. Участники форума смогут принять участие в высадке порядка 100 дальневосточных эндемиков", - говорится в сообщении.

Среди них магнолия Зибольда, абрикос маньчжурский, рододендрон Шлиппенбаха, можжевельник и другие. Каждому участнику, кто посадит дерево, выдадут сертификат с указанием географической точки дерева.

Церемония открытия выставки "Улица Дальнего Востока", которая ежегодно проводится на острове Русском параллельно с форумом, состоится 2 сентября. В основе художественной концепции торжества - путешествие юной героини на бумажном кораблике "Я люблю Дальний Восток" по 11 регионам ДФО. В рамках церемонии также состоятся показательные выступления по ке кусинкай-кан и тхэквондо и представление боевых самолетов Су-35С и МиГ-31БМ над акваторией бухты Аякс.

VI Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, участие гостей высокого уровня ожидается в очной форме и онлайн. Все мероприятия будут транслироваться на сайте ВЭФ. В этом году планируется организовать за рубежом отдельные студии форума, которые будут работать в интерактивном режиме телемостов в Сеуле, Шанхае и Токио. Выставка "Улица Дальнего Востока" будет работать 2-7 сентября.