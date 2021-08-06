СМИ: мошенники начали переводить микрозаймы без ведома граждан

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Ряд микрофинансовых организаций (МФО) начал переводить займы гражданам без их ведома в рамках мошеннической схемы, пишет "Российская газета". По информации издания, такие МФО перешли от своих клиентов, которые в основном берут займы на маленькие суммы, на обеспеченных граждан, которые клиентами МФО не являются.

Так, в редакцию газеты обратился житель Твери, который работает инженером. На его счет пришли 45 тыс. рублей от неизвестного отправителя. После неудачной попытки вернуть деньги, мужчина обратился в банк, где ему объяснили, что вернуть деньги не получилось, так как в переводе не указаны реквизиты отправителя. Через неделю жителю Твери позвонили из заполярного города, представились микрофинансовой организацией и потребовали вернуть заем (за сутки было начислено почти 3%).

"Аргументы, что заем у них он не просил, там рассматривать не стали. Полиция даже заявления не взяла - а где преступление? Ведь у человека деньги прибавились", - пишет газета. Мужчине все-таки удалось вернуть деньги МФО, но теперь ему звонят коллекторы из Ростовской области с просьбой вернуть начисленные проценты.

Месяц назад с аналогичной схемой столкнулась москвичка, которой перевели 50 тыс. рублей, сообщало ранее издание Life.

В последние месяцы зафиксированы похожие случаи с пенсионерами, которым без их ведома переводили около 10-20 тыс. рублей. По данным проверок, эти переводы на самом деле являются микрозаймами.

Столкнувшись с подобным случаем, не стоит тратить полученные деньги. Нужно написать заявление в полицию, а копию оставить у себя. Это будет доказательством того, что заем выдан незаконно, пишет "Российская газета". В Центробанке также отмечают, что получившему такой перевод гражданину следует обратиться в свой банк и уточнить, откуда получены средства. Затем надо написать заявление в МФО, указывая, что договор с ней не заключался.