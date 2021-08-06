Строительство южной дамбы в Хабаровске завершат в 2022 году

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Строительство дамбы, которая будет защищать южную часть Хабаровска, завершится в следующем году. Об этом сообщил врио губернатора региона Михаил Дегтярев в ходе совещания президента РФ Владимира Путина по ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ в пятницу в Магнитогорске.

"Дамба в Хабаровске не достроена. История старая. Прежнее руководство ушло в суды <…> но мы в конце концов с аккумулировали все средства, ее достраивает новый подрядчик <…> Дамбу южного округа Хабаровска в следующем году сдаем", - сказал Дегтярев.

Дамба должна защитить 16 улиц Хабаровска от затопления. Протяженность возводимого сооружения составляет 5,5 км, площадь защищаемых земель - 300 га. Общая стоимость сооружения составляет более 3 млрд рублей. Новому подрядчику предстоит завершить работы по возведению дамбы на сумму почти 500 млн рублей.

Ранее гидрологи прогнозировали подъем воды в реке Уда в Тугуро-Чумиканском районе на севере Хабаровского края. Отмечалось, что есть угроза подтопления жилых домов, приусадебных участков, дорог местного значения в поселениях Удское, Алгазея, Неран Тугуро-Чумиканского района. Главам муниципальных образований были направлены рекомендации о принятии мер по предупреждению возникновения происшествий и минимизации их возможных последствий.

В Хабаровском крае прошли дожди. Ливни, местами сильные, прогнозируются также в ближайшие два дня в Вяземском, Бикинском, имени Лазо, Хабаровском, Нанайском, Советско-Гаванском, Ванинском, Тугуро-Чумиканском районах.