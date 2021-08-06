Росстат зафиксировал в июле рост цен на одежду и канцтовары для школьников

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Одежда, канцтовары и учебные пособия для школьников в июле 2021 года подорожали на 0,5-0,9%, следует из материалов Росстата.

"Из предметов одежды и обуви для детей школьного возраста выросли цены: на сорочки для мальчиков - на 1,2%, брюки, платья, блузки, юбки, джемперы, обувь домашнюю - на 0,3-0,9%. Из школьно-письменных принадлежностей и канцелярских товаров подорожали: школьные тетради - на 0,9%, наборы фломастеров - на 0,8%, учебники, учебные пособия - на 0,7%, авторучки и карандаши - на 0,6%, альбомы для рисования - на 0,5%", - отметили в Росстате.

В то же время снизились цены на джинсы - на 0,5%, куртки с верхом из плащевых тканей, футболки, ботинки, кроссовки, туфли летние (сандалеты) - на 0,1-0,3%.

Также отмечено снижение цен на ноутбуки, флеш-накопители USB, беспроводные наушники, электропылесосы, электрочайники, коньки роликовые, цветы, отдельные виды одежды и обуви - на 0,4-1,5%.