Айсен Николаев попросил Путина помочь в ускорении сертификации новой ВПП в Якутске

ТАСС, 6 августа. Глава Якутии Айсен Николаев попросил президента РФ Владимира Путина о содействии в ускорении сертификации новой взлетно-посадочной полосы (ВПП) в Якутске.

"На сегодня благодаря слаженной работе всех заинтересованных сторон строительно-монтажные работы этого года по взлетно-посадочной полосе аэропорта Якутск завершены. Как мне сообщил министр транспорта Виталий Савельев, с 20 августа взлетно-посадочная полоса теоретически сможет принимать самолеты. В целях перебазирования самолетов МЧС и Минобороны в аэропорт Якутска прошу вас дать поручение ответственным органам - Росавиации, Ростехнадзору - осуществить скорейшую сертификацию взлетно-посадочной полосы аэропорта Якутск", - сказал Николаев в ходе совещания президента РФ по ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ в пятницу в Магнитогорске.

С 24 мая на строительно-монтажные работы закрыт участок полосы длиной 625 м. Аэропорт в Якутске продолжил работать в штатном режиме с рабочим участком полосы более 1,6 тыс. м. Планировалось, что с октября аэропорт начнет эксплуатировать взлетно-посадочную полосу с полной длиной 3,4 тыс. м.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов РФ. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, с 1 июля жителям запрещено посещать леса.