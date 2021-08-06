Виноделы Крыма рассчитывают усилить взаимодействие с торговыми сетями Белоруссии

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 августа. /ТАСС/. Производители крымских вин заключили первые контракты с крупными торговыми сетями Белоруссии и рассчитывают усиливать взаимодействие с ними, сообщил журналистам в пятницу министр экономического развития российского региона Дмитрий Шеряко.

В июне сообщалось, что крымская бизнес-миссия побывала в Белоруссии и подписала два контракта в сфере туризма на общую сумму $500 тыс., российские туроператоры начали разработку целевых предложений для туристов из этой страны. По сотрудничеству в области поставок винной продукции переговоры продолжались.

"Мы выезжали в Белоруссию и взяли два направления - это туристическое направление и второе - это производители винной продукции. Когда идешь по белорусским магазинам, на полках ты просто не видишь [продукции] российского производства - ни вина, ни шампанского. Очень редко встречаешь. Наши производители очень хорошие наладили связи, потому что у нас было более 15 встреч с крупными торговыми сетями Белоруссии. И я думаю, что вот уже есть первые контракты и дальше будет это взаимодействие только усиливаться", - сказал Шеряко.

Министр рассказал, что в этом году бизнес-миссия также побывала в Армении. "До конца этого года запланирована бизнес-миссия в Узбекистан - это сентябрь месяц, Марокко, Азербайджан. Еще смотрим, Китай будет открыт или не будет, потому что потребность бизнеса есть", - отметил Шеряко.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти республики и российская сторона проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым. В крымском Мисхоре действует санаторий, куда, по словам белорусского лидера, жители Белоруссии "всегда ездили, летали".