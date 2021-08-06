В моногороде в Мордовии планируют создать экопарк высоких технологий

ТАСС, 6 августа. Экопарк высоких технологий планируется создать в моногороде Рузаевка Республики Мордовии. Он позволит сократить отток высококвалифицированных специалистов в другие регионы, сообщает пресс-служба главы региона.

"Артем Здунов обсудил создание экопарка высоких технологий с креативным продюсером компании Wargaming Вячеславом Макаровым <…> Создание экопарка высоких технологий позволит сократить отток высококвалифицированных специалистов в другие регионы", - говорится в сообщении.

Помимо этого, экопарк будет способствовать тому, чтобы вернуть в регион уехавших ранее профессионалов. На территории Рузаевки будут располагаться площадки для стартапов, а сам экопарк планируется организовать на базе бывшего профилактория.

"Мордовия готова поддержать это направление посредством участия в федеральных программах, но при этом необходимы вложения самих предпринимателей", - говорится в сообщении. Для резидентов Рузаевки предусмотрен ряд преференций, так как это не только моногород, но и территория опережающего социально-экономического развития.

Город Рузаевка, расположенный на берегу реки Инсар в 25 км от столицы республики Саранска, получил статус ТОСЭР в 2017 году. В настоящее время статус резидентов имеют 15 инвестиционных проектов. Для резидентов территории действует особый правовой режим ведения предпринимательской деятельности, включая налоговое льготы и преференции при создании новых предприятий и производств.