Петербург получит 500 млн рублей для ускорения ремонта Лиговского путепровода

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Санкт-Петербург получит 500 млн рублей из федерального бюджета для завершения ремонта Лиговского путепровода. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе администрации губернатора города.

"Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 53 млрд рублей на развитие дорожной инфраструктуры страны. Из этих средств 500 млн рублей получит Петербург для завершения ремонта Лиговского путепровода", - говорится в сообщении Смольного.

Лиговский путепровод является частью магистрали, которая связывает федеральную трассу М-11 "Нарва", Кольцевую автодорогу и дорожную сеть города. "Реконструкция путепровода позволит разгрузить юго-западную часть города. Федеральная поддержка даст нам возможность ускорить темпы реконструкции и завершить работы с опережением сроков", - привели в пресс-службе слова губернатора Александра Беглова.

Глава города отметил, что планы по реконструкции Лиговского путепровода предусматривают расширение Таллиннского шоссе и части проспекта Маршала Жукова. Общая протяженность реконструируемого участка составляет почти 3 км. После того, как завершатся все работы, повысится транспортная доступность новых жилых массивов Красносельского района Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что реконструкцию Лиговского путепровода предполагается завершить к концу октября 2021 года.