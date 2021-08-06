МЭР намерено расширить единый реестр организаций инфраструктуры поддержки МСП

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Минэкономразвития России разработало проект приказа об изменении порядка формирования единого реестра организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП). В министерстве ожидают, что принятие документа позволит увеличить число поддерживающих МСП компаний в реестре примерно на треть, сообщили ТАСС в МЭР.

"В реестр предложено включать не только компании, созданные за счет бюджета в рамках реализации государственных федеральных, региональных и муниципальных программ, но и другие организации, принимающие непосредственное участие в мероприятиях по поддержке МСП", - сказали в ведомстве.

По данным Корпорации МСП, по состоянию на 22 июля 2021 года в реестре было более 850 организаций, отметили в Минэкономразвития.

В министерстве также рассказали ТАСС о законопроекте, предусматривающем, что Корпорация МСП будет передана под управление ВЭБ.РФ. Соответствующий документ был создан в рамках исполнения дорожной карты по реформированию институтов развития, реализуемой по поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина. "Проектом постановления предусмотрено снижение доли участия Российской Федерации в капитале Корпорации МСП, при этом предполагается сохранение акционерного и операционного контроля со стороны Российской Федерации по основным направлениям деятельности АО "Корпорация "МСП", - добавили в Минэкономразвития.

В 2020 году Мишустин сообщил о начале реформы институтов развития, в рамках которой часть институтов войдет в состав ВЭБ.РФ, отдельные - ГТЛК и "ВЭБ-лизинг", МСП Банк и банк "ДОМ.РФ" - будут объединены в более крупные структуры. Некоторые организации будут ликвидированы.