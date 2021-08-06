Число резидентов особой экономической зоны "Алга" увеличилось до 16

ТАСС, 6 августа. Количество резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Алга" в Республике Башкортостан возросло до 16, потенциальный объем инвестиций составляет 100 млрд рублей. Об этом в пятницу сообщил глава региона Радий Хабиров во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

В конце июня пресс-служба правительства республики сообщала о девяти резидентах ОЭЗ.

"Нас очень поддерживает [правительство РФ], и мы активно развиваем. Буквально в мае прошлого года правительство РФ предоставило нам статус особой экономической зоны. Там уже у нас возникают заводы, у нас на данный момент 16 резидентов, общий объем 14 [млрд], а всего потенциально до 100 млрд", - сказал он.

Постановление правительства о создании ОЭЗ промышленно-производственного типа "Алга" в Башкирии было опубликовано в августе 2020 года. Объект расположен на территории Ишимбайского и Стерлитамакского районов и состоит из четырех площадок общей площадью более 460 га. Власти региона до 2025 года должны обеспечить зону инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой. Резидентам предоставляется возможность применения ускоренной амортизации и понижающего коэффициента на аренду земельных участков, также резидентам предоставляются налоговые льготы и таможенные преференции.

Хабиров добавил, что власти Башкирии намерены выйти к 2024 году на 600 млрд рублей инвестиций. "Сейчас абсолютный объем - это 365 млрд [рублей] (в 2020 году валовой объем инвестиций в республику составил 365,9 млрд рублей). Мы себе поставили цель к 2024 году добраться до 600 млрд рублей. И это реально", - сказал он.

Хабиров пояснил, что на данный момент в работе находится порядка 1,5 тыс. инвестиционных проектов. Он также отметил, что по рейтингу Министерства промышленности и торговли России Башкирия заняла первое место за 2020 год по организации промышленной политики.