Хабиров попросил у Путина поддержки при получении финансирования на строительство кампуса

ТАСС, 7 августа. Глава Башкирии Радий Хабиров на встрече с президентом России Владимиром Путиным попросил поддержки в получении федерального финансирования на строительство студенческого кампуса.

"Сейчас идет конкурс на получение, соответственно, федерального финансирования на строительство кампуса. Его пять субъектов могут получить. На данный момент четыре уже определились, хотел бы попросить вашей поддержки, чтобы мы тоже получили", - сказал он.

В конце июля Минобрнауки России провело предварительный сбор заявок на участие в программе по созданию кампусов, по итогам которого определена потребность в развитии университетской инфраструктуры. В середине августа определят не менее пяти первых территорий для создания студенческих городков. Выбирать проекты по созданию кампусов будет межведомственная рабочая группа, состоящая из представителей Минфина России, Минэкономразвития России и Минстроя России, а также финансирующих организаций и экспертного сообщества.

Хабиров добавил, что место, где будет находиться студенческий кампус в республике, выбирали долго. "В центре Уфы, где находятся практически рядом три наших вуза, мы нашли 17 гектаров земли, нашли свои деньги - это порядка 275 млн рублей, которые мы, соответственно, решили направить на проектирование. То есть мы кампус уже начали проектировать", - пояснил глава республики.

Он также попросил президента о возможности участия в программе "Приоритет-2030". "Хотели, конечно же, участвовать в программе "2030", потому что с нашим большим университетом заявку мы довольно качественную сделали и, на мой взгляд, имеем все перспективы, чтобы войти в эту программу на получение основного гранта. Основной грант - там до 1 млрд рублей. Мы готовы финансировать 30%", - отметил Хабиров.

Программа "Приоритет-2030" позволит сконцентрировать ресурсы для обеспечения вклада российских университетов в достижение национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года, повысить научно-образовательный потенциал университетов и научных организаций, а также обеспечить участие образовательных организаций высшего образования в социально-экономическом развитии регионов России. Цель программы - к 2030 году сформировать в России более 100 прогрессивных современных университетов, центров научно-технологического и социально-экономического развития страны.