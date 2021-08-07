В Красноярске создали промысловые лодки из полиэтилена низкого давления для Вьетнама

КРАСНОЯРСК, 7 августа. /ТАСС/. Промысловую лодку из полиэтилена низкого давления, предназначенную для рыболовства в тропических морях, разработали в Красноярске по заказу из Вьетнама. Об этом ТАСС сообщил конструктор компании "Анривер" Вячеслав Холопов.

"По заказу из Вьетнама разработали проект промысловой лодки из полиэтилена низкого давления, называется "Вьетнамка". Это восьмиметровое судно с водоизмещением почти в две тонны", - сказал Холопов.

По его словам, из-за пандемии "завис контракт" на поставку к февралю 2022 года 70 таких лодок во Вьетнам - было закрыто сообщение между странами. Поэтому на основе "Вьетнамок" создали пятиметровые катера проекта "Тунец" для отечественного заказчика. Несколько экземпляров "Тунца" уже работают в Охотском море.

За основу судов из полиэтилена низкого давления взята технология производства шитиков - старинных лодок сибирских промысловиков и охотников, "сшитых" из дерева. Длинные, верткие - эти лодки до сих пор популярны в таежных северных районах Сибири, где много небольших и узких рек с мелями и перекатами. Шитик из полиэтилена низкого давления оказался легче, чем деревянный, но при равных размерах может взять на борт в 1,5 раза больше груза. В отличие от деревянного, который живет пять-шесть, максимум 10 лет, срок эксплуатации нового шитика в разы дольше.

Ранее в краевом агентстве развития бизнеса сообщили ТАСС, что в Красноярске наладили производство лодок из полиэтилена низкого давления. Это современный материал, в частности, его применяют для изготовления труб, материал крепкий, пластичный и имеет высокий срок эксплуатации. Первые лодки из такого материала отправили на красноярский север в 2020 году.