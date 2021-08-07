Кабмин поручил создать механизм сохранения участков в пострадавших из-за ЧС районах ДФО

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Правительство России поручило разработать механизм сохранения для граждан земельных участков для садоводства на подтапливаемых территориях на Дальнем Востоке, исключив возможность получения выплаты в случае следующих ЧС. Об этом говорится в сообщении кабмина.

"Минсельхозу России совместно с Минстроем России, Росреестром, Минвостокразвития России и высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, разработать механизм сохранения гражданам земельных участков на подтапливаемых территориях в целях ведения садоводства и (или) огородничества для собственных нужд с исключением возможности получения в последующем компенсационных выплат вследствие возникающих чрезвычайных ситуаций", - отмечается в сообщении.

Поручение должно быть исполнено в срок до 16 августа. В этот же срок правительство поручило Минсельхозу России совместно с высшими должностными лицами субъектов представить предложения по поддержке владельцев приусадебных участков, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Премьер-министр Михаил Мишустин совершил рабочую поездку в Сахалинскую область 26-27 июля. Там он провел совещание о ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на Дальнем Востоке.