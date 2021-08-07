Глава Абхазии заявил, что республика изменит законы для удобства инвесторов из России

СУХУМ, 7 августа. /ТАСС/. Власти Абхазии внесут поправки в законодательство с целью отмены лишнего администрирования и предоставления преференций российским инвесторам, сообщил в субботу в эфире телеканала РБК президент закавказской республики Аслан Бжания.

"Стараемся снять лишние барьеры, уйти от ненужного администрирования со стороны государства. Мы будем менять законодательство <...>, чтобы российский инвестор, который будет вкладывать [средства] в экономику Абхазии, имел те преференции, которые имеет в России <...>", - сказал Бжания.

Также власти Абхазии обсуждали проблему очередей на границе с российскими властями и рассчитывают решить ее в ближайшие несколько лет, сообщил Бжания. "К сожалению, нашим гостям, которые планируют отдохнуть в Абхазии, зачастую приходится часами стоять и ожидать своей очереди, чтобы пересечь государственную границу. <...> Я думаю, что мы совместными усилиями в ближайшие несколько лет проблему сумеем решить", - сказал он.

Бжания отметил, что еще одним препятствием для туристов является отсутствие морского и воздушного сообщения. "Эти вопросы тоже обсуждались с руководством Российской Федерации. <...> И я очень рассчитываю на то, что в январе 2024 года мы запустим авиасообщение между городами РФ и городом Сухум", - добавил президент.

В туристический сезон 2020 года в Абхазии побывали 600 тыс. туристов несмотря на то, что сезон начался не в мае, как обычно, а с 1 августа в связи с закрытой на фоне пандемии границей. При этом в 2019 году в полноценный курортный сезон, который длится с мая по конец октября, в республике на отдыхе и экскурсиях побывали до одного миллиона человек.