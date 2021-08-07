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УрФО почти вышел на допандемийный уровень по промышленному производству

Полпред Владимир Якушев отметил, что третья волна пандемии не помешала набрать обороты

ТЮМЕНЬ, 7 августа. /ТАСС/. Уральский федеральный округ (УрФО) выходит по промышленному производству на уровень допандемийного 2019 года, достигнув "достаточно неплохой позиции". Об этом заявил полномочный представитель президента РФ в округе Владимир Якушев на пресс-конференции в субботу.

"Мы выходим уже на достаточно неплохую позицию. <…> Несмотря на то, что пандемия у нас не закончилась, <…> что мы сегодня говорим, что мы переживаем с вами третью волну [пандемии коронавируса], тем не менее, то, что касается промышленности, - мы набираем обороты и выходим уже за пределы, даже по темпам, 2019 года", - сказал он.

По данным, представленным на пресс-конференции, индекс промышленного производства в первом полугодии 2021 года к аналогичному периоду прошлого года в УрФО составил 104,3. В 2020 году по отношению к 2019 году этот показатель составил 99,0 ввиду пандемии.

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Якушев, Владимир ВладимировичРоссия
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