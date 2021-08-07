В финал первого потока школы "Бизнес молодых" на Кубани вышли 90 будущих предпринимателей

КРАСНОДАР, 7 августа. /ТАСС/. Власти Краснодарского края из более 1 тыс. участников отобрали 90 будущих предпринимателей в финал первого потока школы "Бизнес молодых". В течение двух месяцев они будут реализовывать свои проекты вместе с наставниками, сообщается в субботу на сайте администрации региона.

"Краснодарский край первым в стране создал проект по поддержке молодых предпринимателей и тех, кто только хочет открыть собственное дело в регионе. Сейчас мы создаем все необходимые условия для них, помогаем развить идею, привлечь инвестиции, что в итоге позволит экономике края найти новые точки роста. Участие в первом потоке школы "Бизнес молодых" приняли более тысячи человек. По итогу 90 финалистов - авторов лучших бизнес-идей - смогут поработать с наставниками и получить кредиты по сниженным ставкам на реализацию проектов", - приводятся в сообщении слова губернатора региона Вениамина Кондратьева.

Уточняется, что льготные займы финалистам в размере до 3 млн рублей под 0,1% годовых предоставит региональный Фонд микрофинансирования. При этом заем до 1 млн рублей лучшие ученики школы смогут получить без залога и поручительства.

"Опираясь на запросы от самих участников проекта, сейчас с коллегами из финансового блока прорабатываем новую меру поддержки. В 2022 году планируем поддержать выпускников бизнес-школы, дав возможность компенсировать до 50% затрат, но не более 300 тыс. рублей", - рассказал вице-губернатор региона Александр Руппель, его слова приводятся в сообщении.

Сейчас также идет набор участников во второй поток обучения, говорится в сообщении. "Присоединиться к команде будущих предпринимателей могут жители Краснодарского края в возрасте от 18 до 35 лет включительно, которые недавно начали заниматься предпринимательством или только собираются открыть свое дело", - сообщается на сайте.

26 июля сообщалось, что власти региона разработают новые меры поддержки для участников школы "Бизнес молодых" в Краснодарском крае. За два месяца участники проекта изучили основы экономической теории, познакомились с маркетингом и продвижением продукта, разобрались в организации продаж, принципах построения команды, управлении финансами, бухгалтерских и правовых вопросах. Каждый участник разработал бизнес-идею, которую предстоит защитить перед экспертами. Основным этапом обучения станет реализация идеи совместно с наставником.