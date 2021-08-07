На Хайнане за январь - июнь выросла выработка электроэнергии из чистых источников

ХАЙКОУ /Китай/, 7 августа. /ТАСС/. Выработка электроэнергии за счет чистых энергоисточников за январь - июнь 2021 года в южной китайской провинции Хайнань возросла на 49% в годовом выражении. Об этом пишет газета " Хайнань жибао ".

Рост соответствующего показателя по сравнению с первым полугодием 2019 года составил 50,1%. Таким образом за январь - июнь 2021 года доля выработки электроэнергии за счет чистых источников энергии в общей структуре производства электроэнергии в провинции достигла 47%. На 230,4% и 16,7% соответственно за указанный период выросла также выработка электроэнергии за счет природного газа и ядерной энергетики.

Согласно официальным данным, пишет издание, добыча сырой нефти за первое полугодие выросла на 0,9%, а природного газа - на 1%.

За январь - июнь наблюдалось снижение объема потребления электроэнергии, выработанной за счет традиционных источников энергии. При этом отмечен рост потребления электроэнергии, полученной из чистых источников. За указанный период потребление нефти в провинции снизилось на 2,5% в годовом выражении, угля - на 0,3%.