"Известия": Сбербанк закрыл 130 точек обслуживания в первом полугодии 2021 года

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Сбербанк сократил количество дополнительных офисов до 13 тыс., закрыв в первом полугодии текущего года 130 отделений. Об этом в воскресенье пишет газета "Известия" со ссылкой на статистику Банка России.

"Некоторое сокращение количества дополнительных офисов компенсировано ростом цифровых каналов доступа к финансовым услугам, причем не только платежным, но и услугам кредитования, в том числе ипотечного, страхования, размещения свободных денежных средств и других", - заявили "Известиям" в регуляторе.

По данным издания, за первые шесть месяцев прошлого года число точек обслуживания уменьшилось на 22, а за аналогичный период 2019 года возросло на 63.

При этом в Центробанке считают важным сохранение инфраструктуры физического обслуживания, особенно в сельской местности, на малонаселенных или отдаленных территориях, пишет газета. Также такой способ предоставления услуг актуален для потребителей, которые в силу различных причин не имеют возможности или не готовы воспользоваться услугами финансовых организаций в дистанционном формате.

Как сообщают "Известия", общее количество дополнительных отделений кредитных организаций в России снизилось до 19,2 тыс. в этом году.