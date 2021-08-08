Хайнань создал экспериментальную систему по оценке вредных выбросов в атмосферу

ХАЙКОУ /Китай/, 8 августа. /ТАСС/. Администрация провинции Хайнань в экспериментальном режиме внедрила новую систему по оценке влияния деятельности местных компаний на качество воздуха. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао" .

По ее данным, регулярные проверки сначала коснутся отдельных ключевых отраслей и промпредприятий острова, а также крупных инфраструктурных проектов. Инспекции будут проводиться в соответствии с постановлением местных властей, недавно опубликованном с учетом новых задач экологического развития на 14-ю пятилетку (2021-2025 годы).

Как уточнили хайнаньские власти, на текущем этапе основное внимание будет уделяться оценке выбросов углекислого газа. В избирательном порядке также планируется измерять уровень в атмосфере других вредных веществ, способствующих образованию парникового эффекта: метана, окислов азота, гидрофторуглеродов, перфторуглеродов и гексафторида серы.

Согласно распоряжению правительства, новая система экологического контроля сначала охватит базирующиеся на Хайнане ведущие промышленные предприятия провинциального и национального уровня. Речь идет о компаниях, занимающихся выработкой электроэнергии, добычей нефти и газа, а также производством стройматериалов, нефтехимической, целлюлозно-бумажной и фармацевтической продукции. Компетентные госорганы будут следить за уровнем загрязнения на соответствующих объектах и учитывать полученные данные в отчетной документации.

В соответствии с требованиями администрации провинции такие ключевые инновационные площадки Хайнаня, как "Новый район "Цзяндун" (город Хайкоу, север острова), наукоград "Ячжоувань" (город Санья, южное побережье), зона международного медицинского туризма "Лэчэн" (город Боао, восток), зона экономического развития "Янпу" (город Даньчжоу, северо-запад) до конца 2021 года должны осуществить работу по оценке вредных выбросов и предоставить отчетность на рассмотрение региональным органам экологического контроля.

Как следует из официальной статистики, Хайнань продолжает лидировать среди регионов Китая с лучшей экологией. В течение всего 2020 года специалисты фиксировали на острове высокое качество воздуха, уровень вредных частиц в атмосфере был минимальным. Органы госконтроля по защите окружающей среды провинции сообщают о практически полном отсутствии серьезных случаев загрязнения водных и земельных ресурсов в результате хозяйственной деятельности человека. В то же время власти постоянно работают над повышением экологических стандартов, чтобы обеспечить идеальные условия для туризма и повысить уровень благосостояния местного населения.