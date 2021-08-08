В Сбербанке заявили, что географическое покрытие сетью отделений в РФ не изменилось

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Сбербанк заявил, что географическое покрытие сетью отделений кредитной организации не изменилось в первом полугодии 2021 года. Об этом заявил ТАСС во воскресенье представитель пресс-службы банка.

Ранее "Известия" со ссылкой на статистику ЦБ сообщили, что Сбербанк сократил количество дополнительных офисов до 13 тыс., закрыв в первом полугодии текущего года 130 отделений.

"За последние три года к собственной сети банка добавились более 4 000 агентских точек, удовлетворяющих потребности клиентов в мелких населенных пунктах. Сбербанк планирует и дальше улучшать доступность банковских услуг для своих клиентов. В 2020-м году Сбербанк представил новый формат отделения с услугами и сервисами экосистемы и он уже начал реализовываться во многих регионах страны", - добавили в Сбербанке.

По информации "Известий", общее количество дополнительных отделений кредитных организаций в России снизилось в этом году до 19,2 тыс.