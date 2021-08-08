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Город Санья в первом полугодии стал лидером на Хайнане по темпам экономического роста

За январь-июнь темпы роста ВВП Санья составили 20,3%

САНЬЯ /Китай/, 8 августа. /ТАСС/. Город Санья (провинция Хайнань) в первом полугодии текущего года стал лидером в провинции Хайнань по темпам роста экономики, показателям потребления, а также внешнеторгового оборота. Об этом пишет местная газета "Санья жибао" со ссылкой на данные городского статистического управления.

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За январь-июнь, согласно отчету ведомства, темпы роста ВВП Санья составили 20,3%, что на 2,8 п. п. выше, чем в среднем по всей провинции. Инвестиции в основные фонды за указанный период выросли на 33,8% в годовом выражении, а объем розничной торговли потребительскими товарами увеличился на 106,5%. Что касается объема экспорта и импорта Санья, то рост данного показателя оказался на 79,7 п. п. выше среднего по провинции и составил 125,8%.

В первом полугодии, пишет издание, власти также приняли ряд мер по улучшению структуры производственного, инвестиционного и потребительского секторов, а также повышению качества предоставления туристических услуг в городе. Согласно официальным данным, средние ежедневные расходы китайских туристов на одного человека в Санья в первой половине 2021 года составляли около 3 346 юаней (около $517). Рост показателя в годовом выражении составил 36,1%. На 10,2% при этом увеличился и реальный располагаемый доход на душу населения в городе.

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