FT: компания - владелец TikTok может зимой провести IPO на Гонконгской бирже

ЛОНДОН, 8 августа. /ТАСС/. Китайская компания ByteDance, владеющая соцсетью TikTok, планирует осуществить IPO в конце этого или начале следующего года, разместив акции на Гонконгской фондовой бирже. Об этом в воскресенье сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на три источника.

"Мы ожидаем окончательных рекомендаций от ByteDance к сентябрю. В настоящий момент они подают все необходимые документы китайским властям и проходят процедуру проверки [перед IPO]", - заявил один из собеседников издания. По его словам, в соответствии с запросом властей КНР, ByteDance необходимо подробно отчитаться о том, как она осуществляет хранение данных о своих клиентах и обеспечивает безопасность их личной информации.

В июле газета The Wall Street Journal и ряд других деловых изданий сообщили, что именно из-за требований Пекина ByteDance пришлось вновь передвинуть дату публичного размещения акций на более поздний срок.

В прошлом году компания объявила о намерении разместить акции TikTok на бирже Нью-Йорка. Для этого, по требованию администрации Дональда Трампа, занимавшего тогда пост президента США, ByteDance было необходимо продать американский сегмент соцсети американским компаниям Oracle и Walmart. Впоследствии сделка сорвалась, а в июне этого года сменивший Трампа президент Джо Байден подписал указ, отменяющий ограничения на работу TikTok и другой популярной китайской соцсети WeChat в США. Опасения прежней администрации США в отношении TikTok были связаны с утверждениями о том, что руководство компании занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям.

По данным источников "Файнэншл таймс", несмотря на смену курса Вашингтона, условия для IPO TikTok в США остаются неблагоприятными. Теперь уже из-за позиции Пекина, который призывает китайские технологические компании проводить публичные размещения на Гонконгской бирже. Сообщается, что именно там компания изначально планировала провести размещение своих сервисов, ориентированных на китайский рынок. Это новостной портал Toutiao и соцсеть Douyin, представляющая собой китайский аналог TikTok.

ByteDance - основанный в 2012 году технологический стартап со штаб-квартирой в Пекине. В прошлом году компания удвоила выручку, достигшую 34 млрд долларов, а годовая прибыль ByteDance составила $19 млрд. Стоимость компании оценивается в сумму от $200 до $400 млрд. Число активных пользователей сервисов и приложений компании достигает 1,9 млрд человек в месяц, около 1 млрд приходится на TikTok.