Темпы инфляции в Китае в июле составили 1%

ПЕКИН, 9 августа. /ТАСС/. Индекс потребительских цен (CPI) Китая - ключевой показатель уровня инфляции - в июле составил в годовом исчислении 1%. Об этом сообщило в понедельник Государственное статистическое управление КНР.

Согласно опубликованным данным, за минувший месяц цены в городах страны выросли на 1,2%, в сельской местности - на 0,4%. Продовольствие по сравнению с июлем прошлого года подешевело на 3,7%. Цены на прочие товары увеличились на 2,1%, а на продукцию широкого потребления - на 0,6%. Динамика в сфере услуг составила 1,6%.

Как следует из доклада, за семь месяцев, с учетом дефляционных процессов в начале года, индекс CPI в Китае составил 0,6%.

За июль аренда жилья в КНР в годовом исчислении подорожала на 1,1%, транспорт и телекоммуникации - на 6,9%. Цены на медицинские услуги выросли на 0,4%. Стоимость свинины - одной из ключевых составляющих потребительской корзины - понизилась в годовом исчислении на 43,5%.

Среди ключевых продуктов питания подорожали свежие фрукты (5,2%). Цены на овощи снизились на 4%, а на алкоголь - на 1,8%.

Согласно официальной статистике, в 2019 и 2020 годах индекс CPI в КНР составил 2,9% и 2,5% соответственно.