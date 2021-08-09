Товарооборот зоны развития ведущего порта Хайнаня за полгода вырос на 25%

ХАЙКОУ /Китай/, 9 августа. /ТАСС/. Объем торговли зоны экономического развития в районе международного порта Янпу - главной глубоководной гавани Хайнаня для сверхкрупных трансконтинентальных контейнеровозов - за первые шесть месяцев текущего года увеличился в годовом исчислении более чем на 25%, составив 25,1 млрд юаней (свыше $3,8 млрд). Об этом сообщил в понедельник информационный портал "Наньхайван" со ссылкой на местную администрацию.

По его данным, временное снижение товарооборота Янпу в I квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (-18,1%) сменилось резким ростом показателя в апреле - июне (87,3%). Среди компаний, которые наиболее активно способствовали увеличению внешней торговли, - нефтегазовый гигант Sinopec и его дочернее подразделение Hainan Refinery, целлюлозно-бумажная Jinhai Pulp&Paper, нефтехимическая Zhejiang Yisheng Petrochemical, а также новые перспективные коммерческие организации - научно-техническое предприятие Hainan Hengqing, хайнаньский филиал государственного логистического конгломерата Xiamen C&D.

"Во II квартале заметно возрос объем торговли обычными товарами, а также фабрикатами, предназначенными для промышленной переработки", - уточнила заместитель главы таможенного управления Янпу Цай Чуньни. По ее словам, одновременно с увеличением масштаба наблюдалось усиление диверсификации структуры экспорта и импорта.

Согласно опубликованным данным, значительную часть импорта порта составила железная руда, сжиженный природный газ, древесная щепа и целлюлоза, а также применяющийся в производстве пластика параксилол. Главными статьями экспорта были продукты нефтепереработки, полиэфирная крошка и товары из бумаги. Доля зарубежных инвесторов во внешней торговле зоны экономического развития Янпу за январь - июнь составила 52,4%.

Ключевой глубоководный порт Хайнаня

Янпу находится на территории города Даньчжоу (северо-запад острова), административно напрямую подчиняясь властям провинции. Он обеспечивает порядка 45% внешнего товарооборота Хайнаня и около 20% от привлекаемых провинцией иностранных инвестиций. Эта портовая зона особого экономического развития играет важную роль в развитии транспортной сети Китая: в соответствии с планом правительства КНР, к 2035 году Янпу превратится в ключевой пункт по распределению потока грузов из различных регионов страны в Юго-Восточную Азию и Океанию, Европу и Северную Америку. Ожидается, что уже к 2025 году он станет транспортным узлом регионального значения, через который ежегодно будет проходить до 5 млн контейнеров.

По официальной статистике, в 2020 году преимущественно благодаря Янпу остров предоставил 103 тыс. тонн беспошлинного топлива для заправки более 160 крупных китайских и иностранных судов.