Новосибирское оборонное предприятие увеличит выпуск продукции на 10% в 2021 году

НОВОСИБИРСК, 9 августа. /ТАСС/. НИИ электронных приборов (НИИЭП, управляется научно-производственным концерном "Техмаш"), сотрудники которого ранее жаловались на сокращение зарплат и отсутствие заказов, увеличит выпуск продукции по сравнению с прошлым годом на 10% по итогам 2021 года. Об этом ТАСС сообщил в понедельник министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров.

Ранее планировалось, что власти Новосибирска совместно с правительством Новосибирской области будут способствовать разрешению конфликтной ситуации между руководством и сотрудниками НИИ электронных приборов, от которых ранее поступили жалобы о сокращении заработной платы почти в два раза, а также об отсутствии заказов у предприятия. В пресс-службе предприятия ТАСС опровергли эту информацию. СК и прокуратура организовали проверки на предприятии.

"По информации АО "НИИЭП", в 2021 году запланировано увеличение выпуска товарной продукции на 10% к 2020 году. В настоящее время имеются заключенные долгосрочные договоры и подтвержденные заявки на поставки продукции до 2027 года", - отметил министр.

Он отметил, что руководство предприятия ежегодно индексирует заработную плату, своевременно проводит выплаты сотрудникам, оплату налогов и сборов. В НИИЭП действуют социальные программы поддержки персонала, сокращения не проводятся и не планируются, идет планомерный набор специалистов.

НИИЭП (бывший НИИ-48) является разработчиком систем ближней локации, бортовых вычислительных устройств, бортовой электроники и систем управления для различных видов военной техники и широкого класса боеприпасов. НИИ принимал участие в разработке ракетных комплексов "Шторм", С-300В, "Тор", "Кинжал", "Искандер", "Смерч". АО "НИИЭП" управляется концерном "Техмаш", который находится под управлением государственной корпорации "Ростех".