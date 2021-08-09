{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Bloomberg: США изучают альтернативы возврату к сделке с Ираном на переговорах в Вене

По данным агентства, Вашингтон готов обсуждать сокращение санкций против Тегерана в обмен на приостановку части деятельности по распространению ядерного оружия

ТАСС, 9 августа. Власти Соединенных Штатов рассматривают другие варианты договоренностей с Ираном, помимо восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg.

По данным его источников, США готовы обсуждать в качестве промежуточного этапа сокращение санкций против Ирана в обмен на приостановку республикой части деятельности по распространению ядерного оружия.

В Вене с апреля ведутся переговоры между Ираном и международной "пятеркой" (Россия, Великобритания, Китай, Франция и ФРГ) по проблеме восстановления иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде. Стороны обсуждают вопросы снятия санкций США с Ирана, выполнения ядерных обязательств Ираном, а также возвращения США в сделку. Представители государств - участников Совместного всеобъемлющего плана действий также проводят отдельные консультации с делегацией США без участия Ирана. Первоначально делегации рассчитывали завершить работу в конце мая, а затем - в первых числах июня.

Теги
СШАИранСитуация вокруг ядерной программы Ирана
Пандемия COVID-19
Лукашенко: Белоруссия сохранила экономику, отказавшись от комендантского часа в пандемию
Читать полностью