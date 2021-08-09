S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Москвы на уровне "BBB-"

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Международное кредитное агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Москвы на уровне "BBB-". Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного департамента финансов.

"Эксперты международного кредитного агентства S&P Global Ratings подтвердили долгосрочный кредитный рейтинг Москвы на уровне "BBB-", прогноз "Стабильный". В S&P подчеркивают, что Москва является центром финансовой активности, экономической, политической и социальной жизни страны, на долю города приходится около 20% ВВП России, экономика Москвы характеризуется высокой степенью диверсификации. В столице продолжается рост численности населения, снижается уровень зарегистрированной безработицы. По состоянию на 1 августа 2021 года он составил 0,55%", - сообщили в пресс-службе.

По прогнозам агентства, ВВП России вырастет на 3,7% в 2021 году за счет восстановления экономики после отмены карантинных ограничений. Это положительным образом повлияет на динамику бюджетных доходов. По итогам января - июня 2021 года эксперты S&P отмечают хорошие бюджетные показатели Москвы и рост устойчивости бюджетной системы города.

"Темпы восстановления экономики города в 2021 году заметно превысили прогнозируемые показатели, что отразилось на динамике бюджетных доходов. За первое полугодие текущего года в бюджет поступило 1 трлн 504,6 млрд рублей, на 18,5% больше, чем за аналогичный период допандемийного 2019 года. Увеличиваются поступления как по налогу на доходы физических лиц, так и по налогу на прибыль. Объемы платежей по данным налогам напрямую отражают результаты экономической деятельности московских предприятий и организаций", - отмечает министр, руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова, чьи слова приводит пресс-служба.

По ее словам, выпадающие доходы и прямые расходы на борьбу с пандемией и ее последствиями за полтора года превысили 600 млрд рублей. "Рост доходной части бюджета позволяет частично компенсировать потери от пандемии новой коронавирусной инфекции, в полном объеме реализовывать городскую инвестиционную программу и обеспечивать устойчивость бюджетной системы", - сказала Зяббарова.

Факторы устойчивости столицы

"В агентстве отмечают, что бюджетные расходы города в ближайшие несколько лет будут высокими за счет увеличения объема инвестиционной программы и развития системы здравоохранения. Дополнительным фактором устойчивости общественных финансов столицы является высокая степень самодостаточности бюджета города: доля собственных доходов превышает 95%. Это дает возможность Москве реализовывать самостоятельную бюджетную политику и корректировать расходы в соответствии с динамикой поступающих доходов, обеспечивая финансирование системы социальной поддержки жителей и собственной инвестиционной программы", - сообщили в департаменте.

Там также отметили, что аналитики обращают внимание на возвращение столицы в текущем году на долговой рынок. В международном агентстве считают, что улучшение экономической ситуации и взвешенная финансовая политика правительства Москвы позволят в среднесрочной перспективе сохранить бюджетную устойчивость города.

"В S&P полагают, что Москва в ближайшие три года будет поддерживать низкий уровень долговой нагрузки и достаточные показатели ликвидности. По прогнозам экспертов, дефицит бюджета Москвы будет оставаться на уровне менее 10% от объема доходной части и постепенно сократится до 4% доходов к 2023 году за счет роста экономики и увеличения налоговых поступлений. В агентстве отметили, что кредитный рейтинг Москвы сдерживается уровнем суверенного рейтинга Российской Федерации. Рейтинговое действие в отношении Москвы последует в случае пересмотра кредитного рейтинга России", - заключили в пресс-службе столичного департамента финансов.