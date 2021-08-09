Музыкальное подразделение NetEase отложило листинг на $1 млрд в Гонконге

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 9 августа. /ТАСС/. Китайская компания Cloud Village, являющаяся музыкальным стриминговым сервисом интернет-гиганта NetEase, отложила планы листинга на Гонконгской фондовой бирже. Об этом сообщила в понедельник газета South China Morning Post.

В ходе ее первичного публичного размещения акций (IPO) планировалось привлечь до $1 млрд. Однако оператор в итоге решил отложить выход на биржу в связи с неблагоприятными рыночными условиями. Это мотивировано усилившимся контролем со стороны госрегуляторов и антимонопольных органов КНР в отношении предприятий высокотехнологичного и ряда других секторов.

В конце июля ценные бумаги ведущего в Китае интернет-гиганта Tencent обрушились после того, как Госуправление по контролю за рынком КНР обязало Tencent Music Entertainment Group разорвать эксклюзивные соглашения с мировыми звукозаписывающими компаниями в течение 30 дней и выплатить штраф в связи с нарушением антимонопольного законодательства. 3 августа котировки акций этой же компании рухнули еще на 10% на фоне сообщений о возможности ужесточения государственного контроля над сектором онлайн-игр.

Cloud Village на 62,5% принадлежит NetEase и планировала привлечь на бирже средства для расширения своего музыкального контента для стимингового сервиса.