Урожай зерна на Ставрополье вырос в 1,7 раза в 2021 году

ПЯТИГОРСК, 9 августа. /ТАСС/. Аграрии в Ставропольском крае закончили уборочную кампанию, они собрали около 8,6 млн тонн зерновых с площади 2,2 млн га. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.

"Хорошая новость - на Ставрополье закончена уборка зерновых! Об окончании страды отчитались все хозяйства края. <…> В крае собрано более 8 млн 590 тыс. тонн зерна! Урожайность составила 38 центнеров с гектара", - написал Владимиров в Instagram.

Ранее сообщалось, что урожай зерна в 2020 году на Ставрополье из-за засухи, града и заморозков составил 5,2 млн тонн без учета кукурузы. Таким образом, в 2021 году аграрии собрали зерна в 1,7 раза больше.

По данным главы края, лидерами по намолоту стали хлеборобы Ипатовского округа - более 800 тысяч тонн зерна. Свыше 620 тысяч тонн - итог жатвы в Красногвардейском округе, 550 тысяч - в Новоалександровском округе.

"Весомый вклад в краевой каравай внесли фермеры. Пятая часть урожая собрана их руками. <…> После жатвы сельскохозяйственный год еще не заканчивается. Уборки ждут другие культуры, впереди осенний сев", - добавил Владимиров.