Доходы России от экспорта нефти за первое полугодие выросли на 21,5%

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Россия в январе - июне 2021 года увеличила экспорт нефти в стоимостном выражении на 21,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до $47,63 млрд, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

При этом физический объем экспорта российской нефти в первом полугодии 2021 года сократился на 11,8% - до 88,2 млн тонн, что связано с ограничениями от сделки ОПЕК+.

Экспорт в июне к маю увеличился на 22,9% - до $10,9 млрд, а в натуральном выражении экспорт нефти вырос на 11,5% - до 22,65 млн тонн.

Доходы компаний от экспорта СПГ

Доходы компаний Sakhalin Energy и "Ямал СПГ" от экспорта сжиженного природного газа (СПГ) в январе - июне 2021 года снизились на 15,9% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года - до $3,301 млрд.

В то же время физический объем экспорта СПГ из России за отчетный период вырос на 7,3% и составил 35,3 млн куб. м в сжиженном состоянии.

По информации источников ТАСС в отрасли, данные ФТС по экспорту СПГ имеют временной лаг приблизительно в три месяца.

В июне 2021 года, по данным ФТС, экспорт СПГ составил 12,1 млн куб. м в сжиженном состоянии против 0,3 млн куб. м в мае 2021 г. Доходы от экспорта СПГ в июне выросли до $1,384 млрд, в то время как в мае они достигали всего $30,2 млн.

Об экспортерах

Экспорт СПГ из России осуществляют Sakhalin Energy и "Ямал СПГ". Sakhalin Energy - оператор проекта "Сахалин - 2" - занимается освоением Пильтун-Астохского и Лунского месторождений сахалинского шельфа, извлекаемые запасы которых оцениваются в 150 млн т нефти и 500 млрд куб. м газа. Акционерами Sakhalin Energy являются "Газпром" (50%), Royal Dutch Shell (27,5%), японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%).

"Ямал СПГ" (50,1% у "Новатэка", по 20% - у французской Total и китайской CNPC, 9,9% - у Фонда Шелкового пути) - первый завод "Новатэка" по сжижению газа. Проект реализуется на базе Южно-Тамбейского месторождения (полуостров Ямал).