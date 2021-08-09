"Атомэнергопромсбыт" стал полноправным участником рынка торговли "зелеными" сертификатами

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. АО "Атомэнергопромсбыт" (входит в АО "НоваВинд" - дивизион госкорпорации "Росатом" по ветроэнергетике) получил право оказывать услуги торговли и погашения "зеленых" сертификатов возобновляемой энергии (International Renewable Energy Certificate Standard, I-REC). Об этом сообщили в понедельник в департаменте коммуникаций Росатома.

"АО "Атомэнергопромсбыт" и международная компания I-REC Services BV заключили соглашение, согласно которому "Атомэнергопромсбыту" предоставлено право оказывать услуги торговли и погашения международных сертификатов возобновляемой энергии", - говорится в сообщении.

Как отмечается в документе, "зеленый" сертификат I-REC не привязан к физическим поставкам электроэнергии. Это документ, подтверждающий, что 1 МВт/ч электроэнергии был произведен за счет возобновляемых источников энергии. "Атомэнергопромсбыт" будет выступать в роли агента, приобретая и погашая сертификаты I-REC для своих клиентов.

"Данная схема дешевле и проще для клиента, так как освобождает его от необходимости тратить время и ресурсы на самостоятельную регистрацию в реестре I-REC, оплату комиссии I-REC, подписание соглашений и соблюдение регламентов по электронным торгам и погашению "зеленых" сертификатов", - приводятся в сообщении слова генерального директора АО "Атомэнергопромсбыт" Григория Назарова. Теперь, заключив договор на покупку "зеленых" сертификатов, компания-клиент получит инструмент подтверждения возобновляемого характера потребляемой электроэнергии и сможет доказать свою приверженность стратегиям устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности согласно требованиям основных международных стандартов, подчеркнул Назаров.

Сертификаты конкретных производителей электроэнергии ("зеленые" сертификаты, сертификаты происхождения электроэнергии и пр.) являются договорными инструментами, с помощью которых передаются права, связанные с низким уровнем выбросов парниковых газов. Они могут учитываться при расчете рыночным методом косвенных энергетических выбросов. Аналогами "зеленых" сертификатов I-REC в Европе являются бумаги Guarantees of Origin (GOs), в США - Renewable Energy Certificates (RECs).

I-REC Services BV - международная компания, предоставляющая доступ к системе электронных торгов и погашения cертификатов I-REC.