"М.Видео-Эльдорадо" разместила облигации на 9 млрд рублей

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Ретейлер "М.Видео-Эльдорадо" закрыл книгу заявок в рамках размещения выпуска биржевых облигаций серии 001Р-02 объемом 9 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Ставка купона по облигациям со сроком погашения три года была установлена на уровне 8,1% годовых. Купонный период равен 91 дню. "Привлеченные в результате размещения средства планируется направить на общекорпоративные цели Группы, в том числе на рефинансирование текущего кредитного портфеля", - говорится в сообщении.

В апреле 2021 года "М.Видео-Эльдорадо" разместила трехлетние облигации со сроком оферты два года серии 001Р-01 объемом 10 млрд рублей. Ставка одного купона была установлена на уровне 7,3% годовых, ей соответствовала доходность к оферте через два года в размере 7,43% годовых с полугодовыми купонными выплатами. В настоящее время это единственный выпуск облигаций в обращении у компании.

Выпуск размещен в рамках программы облигаций серии 001Р обьемом до 50 млрд рублей, зарегистрированном в конце марта. В рамках 10-летней программы облигации могут размещаться на срок до пяти лет.