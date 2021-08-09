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РЖД подготовились к новым возможным паводкам на Дальнем Востоке

Сотрудники компании укрепляют железнодорожные пути и восстанавливают противоразмывные поезда

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. РЖД на фоне паводков на Дальнем Востоке укрепляют размытые железнодорожные пути и восстанавливают аварийные формирования поездов, чтобы не допустить существенных задержек в движении. Об этом журналистам сообщил замгендиректора холдинга Алексей Шило.

"Скажем так, мы не планируем ничего плохого. Мы на всякий случай ко всему готовимся", - сказал он.

Шило уточнил, что речь идет о восстановлении противоразмывных поездов, а также об укреплении железнодорожных путей.

"Истории, которые были, они во многом уникальны. Если говорить про июльский подъем воды, когда у нас произошли размывы. Надо понимать, что там никакой реки-то не было. То есть это так называемый суходол, просто канава, по которой иногда идет ручеек. Но сейчас впервые за 100 лет наблюдений там оказалась вода. И такие глобальные, наверное, климатические изменения иногда заставляют нас пересматривать наши прогнозы", - заключил топ-менеджер РЖД.

Регионы Дальнего Востока периодически подвергаются паводкам. Обычно их вызывают обильные дожди летом или осенью. В этом году подтопления отмечались в Амурской области, Забайкалье и других регионах округа.

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