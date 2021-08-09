Инвестиции на Ставрополье в первом полугодии выросли на 10%

ПЯТИГОРСК, 9 августа. /ТАСС/. Инвестиции на Ставрополье в первом полугодии 2021 года составили 100 млрд рублей, что на 10% больше, чем в аналогичном периоде 2020 года. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе губернатора.

"В настоящее время на Ставрополье сохраняется положительная динамика инвестиций. В первом полугодии 2021 года их объем составил 100 млрд рублей, что на 10% больше соответствующего периода прошлого года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2030 году инвестиции должны превысить 580 млрд рублей в год.

"Чтобы быстрее достичь намеченных целей, необходимо продолжить практику сопровождения крупных инвестпроектов со стороны государства. Сегодня в крае есть все необходимые инструменты, чтобы обеспечить поддержку таким проектам, есть меры, которые предоставляет Корпорация развития Ставропольского края. Они должны использоваться по максимуму", - отметил губернатор Владимир Владимиров, слова которого приводятся в сообщении.

Ранее глава региона сообщал журналистам, что объем инвестиций в экономику Ставропольского края по итогам 2020 года превысил 200 млрд рублей. Объем инвестиций в основной капитал по итогам 2019 года в регионе составил порядка 180 млрд рублей. По данным краевого правительства, в 2020 году в регионе было реализовано около 40 проектов. В числе наиболее значимых - Старомарьевская солнечная электростанция, ветроэнергетические парки.