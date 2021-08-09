Эксперты заявили, что экспортная цена российской пшеницы выросла на 11% с середины июля

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Экспортная стоимость российской пшеницы выросла на 11% с середины июля, спрос на нее остается повышенным. Об этом говорится в сообщении аналитической компании "Совэкон", которая специализируется на изучении аграрных рынков.

"Ценовой индекс "Совэкон" на пшеницу IV класса на прошлой неделе вырос на 550 рублей, до 13 тыс. 375 рублей за тонну. Всего с середины июля котировки выросли уже на 11%. Цены быстро растут по всей стране, что было обусловлено высоким спросом со стороны экспортеров и переработчиков", - отмечается в сообщении.

Эксперты указали, что на фоне динамичного роста рынка многие продавцы отказываются от исполнения действующих контрактов, что вынуждает некоторых покупателей еще более активно повышать цены. Они полагают, что оценки урожая новой пшеницы резко снизились в последние недели после того, как Росстат опубликовал "неожиданно низкие" данные о площадях под озимой пшеницей. "Неутешительные урожаи в Центре и Поволжье также способствовали снижению оценок урожая", - отмечается в сообщении. В частности, "Совэкон" снизил оценку урожая пшеницы в России с 82,3 млн тонн до 76,4 млн тонн.

Однако, по мнению экспертов, рассчитывать на сохранение столь высоких темпов роста рублевых цен в ближайшие месяцы сложно. Сильный рубль, укрепление рублевого рынка и действие пошлины, вероятно, в недалеком будущем приведут к снижению темпов экспортных продаж и ослаблению спроса экспортеров, что может охладить внутренний рынок, считают они.