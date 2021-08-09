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В Минфине США заявили, что санкции против Белоруссии затронули НОК и "Беларуськалий"

Ограничения также ввели в отношении 23 физических лиц и 21 юридического лица, связанных с республиков, отметили в ведомстве

ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/. Власти США ввели санкции против десятков белорусских компаний, включая ОАО "Беларуськалий", а также в отношении Национального олимпийского комитета (НОК) и Следственного комитета (СК) страны. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте Министерства финансов США.

Как уточнили в американской администрации, "Минфин США вводит самый крупный на сегодняшний день пакет санкций против белорусских физических и юридических лиц", согласно принятым ранее исполнительным указам. Речь идет о компаниях оборонного и энергетического секторов, организациях, работающих в транспортной отрасли и в сферах производства удобрений и табачных изделий.

Минфин США вводит санкции против 23 физических лиц и 21 юридического лица, связанных с Белоруссией, сообщается в заявлении.

Зарегистрированная в России "Новая нефтяная компания Восток" попала в санкционный список Минфина США по Белоруссии, отмечается в документе.​​​​​​

Новые санкции США затронули СК Белоруссии, отмечает Минфин США.​​​​​​

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