В Ингушетии в новом учебном году намерены на 100% обеспечить школы бесплатными учебниками

МАГАС, 9 августа. /ТАСС/. Власти Ингушетии в новом учебном году рассчитывают обеспечить всех школьников республики бесплатными учебниками. На данный момент в регионе закуплено более 300 тыс. книг, написал в своем аккаунте в Instagram глава республики Махмуд-Али Калиматов.

"Вместе с Минобрнауки смогли решить очень важный вопрос обеспечения школ республики учебниками. Мы закупили более 300 тыс. школьных книг, что позволит дополнить ими уже имеющийся библиотечный фонд. Также были отреставрированы старые издания. Таким образом, мы планируем добиться 100% обеспечения учащихся школ республики книгами", - написал Калиматов.

По его словам, также в этом году регион впервые закупает учебники для детей с ограниченными возможностями здоровья. Ранее ситуация осложнялась тем, что республика задолжала издательству "Просвещение" за приобретенную в 2015 году учебную литературу, из-за чего наблюдалась острая нехватка книг.

"Учитывая, что ингушские семьи традиционно многодетные, родителям приходится собирать в школу несколько детей, это серьезная нагрузка на семейный бюджет. А бесплатные учебники, которые будут выданы каждому школьнику, значительно сократят их расходы. Книги распределят по школам до 28 августа, чтобы ученики общеобразовательных учреждений республики к началу 2021-2022 учебного года были обеспечены необходимой литературой", - добавил глава региона.

В сентябре 2015 года между правительством Ингушетии и АО "Издательство "Просвещение" было подписано соглашение о сотрудничестве, в рамках которого в 2016 году был заключен контракт с издательством на обеспечение бесплатными учебниками учащихся школ республики с 5-го по 11-й класс и обновление фонда учебной литературы для учащихся с 1-го по 4-й класс на сумму 280,7 млн рублей. В период с 2016 по 2019 год регионом производилась частичная выплата задолженности.

В 2019 году "Просвещение" подало иск на 167,7 млн рублей к двум министерствам Ингушетии - финансов и образования за учебники, предоставленные в 2016 году. А в феврале 2020 года Арбитражный суд Москвы обязал Минобразования Ингушетии выплатить более 155 млн рублей долга за поставленные учебники издательству. В январе 2021 года министр образования региона Эсет Бокова сообщала ТАСС, что "Просвещение" реструктуризировало долг региона.