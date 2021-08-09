СМИ узнали о переговорах Apple с фирмами Южной Кореи по выпуску электромобилей

ТАСС, 9 августа. Компания Apple, вероятно, ведет переговоры с несколькими южнокорейскими производителями компонентов электромобилей в контексте собственного производства таких машин. Об этом сообщила в понедельник газета The Korea Times со ссылкой на источник.

"Официальные представители Apple были в [Республике] Корея для деловых переговоров со своими корейскими партнерами в сфере полупроводников и дисплеев", - рассказал высокопоставленный руководитель, непосредственно занимающийся этим вопросом. "Насколько мне известно, Apple вела переговоры с LG, SK и Hanwha, но они все еще находятся на ранних стадиях".

По данным газеты, Apple рассматривает возможность использования в электромобилях литий-железофосфатных аккумуляторных батарей, в производстве которых лидируют китайские компании, однако из-за торговой войны США и КНР велика вероятность того, что Apple обратится к корейским производителям.

Ранее в текущем году Си-эн-би-си сообщал со ссылкой на источники, что Apple близка к договоренностям с южнокорейскими компаниями Hyundai Motor Company и Kia Motor о совместном выпуске в США самоуправляемого автомобиля с электродвигателем. Позже телеканал уточнил, что компании в итоге не смогли прийти к соглашению.

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшеты iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Корпорация со штаб-квартирой в американском Купертино (штат Калифорния) является одной из крупнейших в мире.