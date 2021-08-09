Алексей Старков останется врио директора ОАО "Метрострой" в Петербурге до конца августа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Совет директоров ОАО "Метрострой" на заочном заседании принял решение о назначении главного инженера и заместителя директора предприятия Алексея Старкова временно исполняющим обязанности главы компании на срок до 31 августа. Эту информацию подтвердили ТАСС в понедельник в пресс-службе компании.

"6 августа состоялось заседание совета директоров, на котором присутствовал кворум - шесть из девяти человек, на нем в повестке рассматривалось два вопроса: первый - об образовании временного единоличного исполнительного органа ОАО "Метрострой". Этим решением были подтверждены все полномочия Алексея Юрьевича Старкова как временно исполняющего обязанности генерального директора, он будет исполнять эти обязанности по решению совета директоров до 31 августа этого года, пока не состоится внеочередное общее собрание акционеров, на котором будет решаться вопрос о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа и образовании нового", - рассказали в пресс-службе "Метростроя".

В компании также отметили, что решение было принято большинством голосов. На следующем заседании в конце августа, вероятнее всего, будет решен вопрос о назначении гендиректора "Метростроя", и кандидатура Старкова будет рассмотрена в приоритетном порядке. Что касается предыдущего генерального директора Ивана Каргина, то он остается в числе руководства, но в настоящее время отстранен в связи с отсутствием у него допуска к государственной тайне, этот вопрос он должен решить самостоятельно, компания не в состоянии помочь оформить ему этот допуск.

"Сейчас мы выполняем поручения Максима Соколова по взаимодействию с АО "Метрострой Северной столицы" для "бесшовного" перехода коллектива и всего необходимого оборудования. Самый главный приоритет сейчас - сохранить темпы строительства в Петербурге", - добавили в пресс-службе.

Генеральный директор ОАО "Метрострой" Иван Каргин получил 2 августа 2021 года уведомление о временном отстранении от занимаемой должности, поскольку не имел допуска к гостайне. Ранее он был заместителем председателя КРТИ, с 3 февраля этого года назначен на должность врио руководителя компании, после чего в апреле вступил в должность на постоянной основе. Когда в начале августа этого года получил уведомление об отстранении, завершать свои полномочия не собирался, поскольку не был согласен с данным решением. Позже он направил письмо в банки Петербурга с уведомлением о том, что Алексей Старков не может действовать от имени компании, кроме того, Каргин отозвал доверенности Старкова и подписал приказ о его увольнении.

В октябре 2020 года при участии ВТБ была создана компания "Метрострой Северной столицы", где 65% акций передано в собственность города. Планируется, что в дальнейшем она станет единственным поставщиком и генподрядчиком по строительству метрополитена Петербурга.