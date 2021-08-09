Чувашия превысила допандемийный уровень по макроэкономическим показателям

ТАСС, 9 августа. Макроэкономические показатели Чувашии в январе - июле 2021 года превысили допандемийный уровень 2019 года. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой администрации главы республики.

"Основные макроэкономические показатели Чувашии в январе-июле превысили допандемийный уровень 2019 года", - отмечается в сообщении.

И.о. министра экономического развития и имущественных отношений республики Надежда Столярова в понедельник на еженедельном совещании в правительстве республики сообщила, что основную поддержку валовому региональному продукту республики оказывают несырьевые отрасли - обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство и строительство. "В январе - июле этого года отмечен рост объемов промышленного, сельскохозяйственного производства, ввода в действие жилья, оборота розничной торговли", - процитировали Столярову в пресс-службе.

В сообщении говорится, что ускорению в развитии будут способствовать восстановление уровня докризисной занятости, снижение непроизводительных издержек и рост производительности труда, запуск нового инвестиционного цикла, в том числе региональной инвестиционной декларации. Положительный эффект также принесет работа территории опережающего социально-экономического развития "Канаш", создание особой экономической зоны в Чебоксарской агломерации, строительство агропромышленных, индустриальных парков и частных технопарков. Согласно прогнозам, увеличение экспортного потенциала предприятий республики может дать от 10 до 15% темпов роста экономики.

Согласно предварительным итогам за первые семь месяцев 2021 года, индекс промышленного производства в республике составил 102,2% к аналогичному периоду прошлого года. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 13,4% вырос объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета и составил 20,5 млрд рублей. Внешнеторговый оборот республики к соответствующему периоду 2020 года вырос на 2,9%. По предварительной оценке, он составил $310 млн.

По данным министра финансов Чувашии Михаила Ноздрякова, за семь месяцев этого года государственный долг республики снизился на 518,9 млн рублей и составил на данный момент 8 млрд 376,8 млн рублей. Республиканский бюджет исполнен с профицитом в объеме 6,2 млрд рублей. Доходы увеличились на 13,3% и составили 42,5 млрд рублей, расходы составили 36,2 млрд рублей, или 115,6%.