ЦБ планирует продлить послабления для МФО по выдаче займов до 50 тыс. рублей

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. ЦБ планирует продлить послабления для российских микрофинансовых организаций (МФО) по выдаче микрозаймов до 50 тыс. рублей или потребительских займов на покупку автомобиля под залог транспортного средства, говорится в проекте указания Банка России.

Данное послабление будет действовать по 30 июня 2023 года включительно.

Банки и МФО обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщиков (ПДН, отношение платежей по кредитам к доходам заемщика) при принятии решения о предоставлении ссуды от 10 тыс. рублей и формировать дополнительный запас капитала при кредитовании заемщиков с ПДН более 50%.

При этом чтобы определить величину дохода заемщика кредитные организации должны запрашивать у клиентов подтверждающие документы из перечня ЦБ. Однако до 1 октября МФО, выдавая заем до 50 тыс. рублей или на покупку автомобиля, вправе рассчитывать ПДН, опираясь на указанную самим клиентом сумму дохода, скорректированную с помощью внутренних методик расчета.