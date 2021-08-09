Оборудование для энергоблока № 2 АЭС "Руппур" доставили в Бангладеш

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Корпус реактора ВВЭР-1200 и четыре парогенератора для второго энергоблока строящейся АЭС "Руппур" доставлены из России в Бангладеш. Об этом в понедельник сообщило управление коммуникаций АО "Атомстройэкспорт" (АСЭ - входит в Росатом) - генерального подрядчика строительства АЭС.

Оборудование было изготовлено на заводе "Атоммаш" в Волгодонске. Корпус реактора ВВЭР-1200 строился более двух лет. Транспортировка груза заняла более двух месяцев. С площадки "Атоммаша" оборудование было перевезено на спецпричал Цимлянского водохранилища в Волгодонске, погружено на баржи и по воде доставлено в Новороссийск, а оттуда морем на грузовом судне Anna доставлено в морской порт Монгла в Бангладеш. Путь от Новороссийска до Монгла - через Черное море и Суэцкий канал - составил около 14 тыс. км.

В октябре прошлого года в Бангладеш были доставлены корпус реактора и парогенераторы для первого энергоблока АЭС "Руппур". Планируется, что в сентябре 2021 года состоится операция по установке корпуса реактора энергоблока № 1 в проектное положение.

Межправительственное соглашение о сотрудничестве в строительстве первой в Бангладеш АЭС "Руппур" было подписано в ноябре 2011 года. 25 декабря 2015 года подписан генеральный контракт на сооружение этой АЭС. Станция будет состоять из двух энергоблоков с реакторами типа ВВЭР, жизненный цикл которых составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет. Мощность каждого блока составит 1200 МВт.