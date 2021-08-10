"Известия": РСПП предложил рассмотреть введение саморегулирования отечественных экосистем

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), рассмотрев доклад ЦБ РФ о регулировании экосистем в России, сформировал свои предложения для этого рынка, которые могли бы быть реализованы по принципу саморегулирования. Об этом говорится в письмах вице-президента объединения Александра Мурычева в адрес главы Банка России Эльвиры Набиуллиной и руководителя Минэкономразвития Максима Решетникова, пишет во вторник газета "Известия".

Бизнес-объединение выступает за поэтапное и пропорциональное введение госконтроля в сфере экосистем, что позволит не допустить чрезмерного регулирования, которое могло бы затормозить их естественную эволюцию. В РСПП также подчеркнули необходимость формирования однозначного и четкого определения экосистемы, а также введения их типологизации для обеспечения диверсифицированного регулирования.

В письмах Мурычева говорится о неприменимости к экосистемам традиционного подхода к стоимости услуг. В союзе считают, что он в большинстве случаев становится причиной нарушения антимонопольного законодательства, а именно в части определения монопольно низкой и монопольно высокой цены. В РСПП уверены, что регулирование в целом должно не допускать монополизации рынка и создавать комфортные условия для постепенного перехода экосистем к открытому типу.

Подобные правила рынок способен сформировать самостоятельно методом саморегулирования, считают в РСПП. В объединении полагают, что властям следует проработать вопрос внедрения такой практики и создать соответствующий отраслевой институт при посредничестве ФАС. В письме также отмечается необходимость независимого арбитража, который рассматривал бы случаи нарушения таких правил и принимал решения по их исполнению.

"Саморегулирование экосистем позволило бы создать сбалансированные правила, которые учитывали бы мнение как крупных, так и мелких игроков. Сейчас на рынке даже у больших компаний, которые претендуют на лидерство, есть серьезное напряжение: они боятся, что уже проигрывают зарубежным конкурентам. Поэтому крайне важно, чтобы новое регулирование не потопило ростки отечественного строительства экосистем и было лояльным к российским фирмам", - сказал Мурычев газете.

В ФАС сообщили, что экспертный совет разрабатывает базовые принципы добросовестного поведения на цифровых рынках. В Минэкономразвития рассказали о проработке вопроса саморегулирования экосистем во взаимодействии с экспертным сообществом. В министерстве отметили, что совершенствование налогообложения станет одной из мер по созданию равных условий конкуренции между российскими и зарубежными экосистемами. В Сбере подчеркнули, что важнее всего - не допустить наличия преференций у иностранных экосистем, поскольку регуляторные меры могут однобоко повлиять на российские компании и при этом никак не затронуть зарубежные.

О регулировании отечественных экосистем

Банк России в апреле представил для общественных обсуждений доклад о регулировании экосистем в России. В ЦБ отмечали, что главной целью разработки подходов регулирования экосистем является устранение регуляторного арбитража, который искажает конкурентную среду, прежде всего регуляторный арбитраж между иностранными и национальными игроками. В работе над выработкой предложений о регулировании принимают участие Минэкономразвития, ФАС, Минфин, Минцифры и другие федеральные органы исполнительной власти.

Банк России рассчитывает, что правительство выйдет с законодательной инициативой регулирования экосистем в РФ уже в весеннюю сессию Госдумы в 2022 году.