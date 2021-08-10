Объем экспорта Тайваня в июле достиг рекордной величины

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 10 августа. /ТАСС/. Объем экспорта Тайваня в июле увеличился на 34,7% в годовом выражении и достиг $37,95 млрд. Это стало самым высоким месячным показателем в истории острова, сообщила во вторник газета Taipei Times со ссылкой на официальную статистику.

Наиболее существенный прирост экспортных поставок - на 64% - пришелся на европейский рынок. Этому способствовал уверенный спрос на высокотехнологичную продукцию: микросхемы, электронные компоненты и оптику для смартфонов, жидкокристаллические дисплеи. Вместе с тем отмечено увеличение поставок продукции металлургии и химической промышленности, пластмассовых изделий и минерального сырья.

За первые семь месяцев года объем экспорта Тайваня вырос на 31,5% в годовом выражении - до $244,87 млрд.