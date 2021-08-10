Мишустин заявил, что внедрение онлайн-касс прошло эффективно

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Реформа контрольно-кассовой техники в России проведена эффективно, она обеспечила прозрачность розницы. Такую оценку ситуации дал премьер-министр Михаил Мишустин во вторник на встрече с главой Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Даниилом Егоровым.

"Было не просто и совсем не очевидно сделать такую реформу. В этом смысле поддержка [президента России] Владимира Владимировича [Путина] и такая напряженная системная работа всех федеральных органов исполнительной власти, которые в этом принимали участие, и наших коллег из правоохранительного блока позволила сделать это очень, мне кажется, эффективно с точки зрения оборота, с точки зрения увеличения количества касс в разы", - отметил Мишустин.

Он обратил внимание, что самым главным в этом вопросе является удобство для пользователей. "Это удобно и тем, кто покупает, и тем, кто продает, и для бизнеса, который сегодня уже как должное воспринимает эту технологию", - добавил глава кабмина. Он также сделал акцент на том, что была обеспечена полная прозрачность перед государством в отчетном режиме в рознице.