Продажи алмазов "Алросы" в июле выросли в 14 раз

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Алмазодобывающая компания "Алроса" в июле 2021 года продала алмазов на сумму $318 млн, бриллиантов - на $15 млн, следует из сообщения компании. Таким образом, по сравнению с показателем июля прошлого года компания нарастила продажи алмазов в 14 раз, бриллиантов - на 13,6%.

При этом в июле текущего года выручка "Алросы" от реализации продукции составила $334 млн, что на 18,5% ниже, чем за предыдущий месяц, отметила компания. Всего с начала 2021 года реализовано алмазно-бриллиантовой продукции на сумму $2,67 млрд против $1,027 млрд годом ранее.

"Спрос на ювелирную продукцию в июле текущего года сохранил позитивную динамику после сильных показателей первого полугодия, когда в США и Китае (включая Гонконг) он вырос в среднем на 35% и 15% соответственно по сравнению с аналогичным периодом допандемийного 2019 года", - сказал заместитель генерального директора "Алросы" Евгений Агуреев, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, ретейлеры отмечают сохраняющийся потребительский оптимизм и рост интереса к приобретению изделий с бриллиантами и во втором полугодии 2021 года.

"На этом фоне сохраняется высокий спрос на алмазное сырье со стороны гранильного сектора, который столкнулся с дефицитом сырья уже в мае - июне этого года, так как уровни запасов алмазов у добывающих компаний достигли рекордно низких значений. На данном этапе только ценовая политика позволяет обеспечивать баланс спроса и предложения. К началу августа цены на алмазное сырье вышли на докризисные уровни", - добавил Агуреев.

О компании

"Алроса" входит в тройку крупнейших в мире компаний, добывающих алмазы, ее доля в мировом объеме добычи составляет 25%. Еще 6% приходится на ангольское предприятие Catoca, в котором у "Алросы" 41%. В России компания ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Акционеры компании - Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Якутия - 25%, а также ее улусы (районы) - 8%, в свободном обращении почти 34% акций.