"Россети" обеспечили энергоснабжение Политехнического музея в Москве

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Группа "Россети" обеспечила электроэнергией Политехнический музей в Москве. Об этом говорится в сообщении компании.

Политехнический музей с 2013 года находится на реконструкции. Открытие намечено на 2021 год.

"Для выдачи 3,3 МВт мощности энергетики "Россети Московский регион" построили распределительную и две трансформаторные подстанции суммарной мощностью 8200 кВА, проложили 20 кабельных линий 10 кВ, 6 кВ и 0,4 кВ общей протяженностью 8 км. Инвестиции компании превысили 225 млн рублей", - уточнили в компании.

Там добавили, что работы по технологическому присоединению были проведены с минимальным воздействием на городскую среду, но при этом удалось обеспечить необходимую мощность и высокую надежность энергоснабжения. "Подключение культурных и досуговых объектов является важным направлением деятельности группы, поскольку инфраструктура - это неотъемлемое условие для развития внутреннего туризма", - сообщили в "Россетях".

В свою очередь заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что музей обеспечен электроэнергией по второй категории надежности. Таким образом, в случае возникновения нарушения на одной из линий, напряжение будет автоматически подано по резервной. Он добавил, что работы велись в историческом центре Москвы с использованием специальной техники, в частности при помощи метода горизонтального бурения. По этой причине перед стартом работ были тщательно изучены свойства грунта и расположение подземных коммуникаций.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности компании охватывает 80 регионов РФ. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.

О музее

Политехнический музей - один из крупнейших научно-технических музеев мира. Он создан по инициативе Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии в 1872 году. Сейчас музей переживает масштабную трансформацию. Концепция Политеха предусматривает создание принципиально нового музейно-просветительского центра, где будут органично связаны технические достижения прошлых лет, современные исследования и научные перспективы.

С 2013 года главное здание музея на Новой площади закрыто на реконструкцию. Сейчас музей ведет выставочную деятельность на дополнительных площадках на ВДНХ и в комплексе зданий "Технополис "Москва". Открытие комплекса запланировано на 2021 год.