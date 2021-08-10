Россельхознадзор разрешил восьми азербайджанским предприятиям поставлять в РФ яблоки

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Россельхознадзор разрешил восьми предприятиям Азербайджана поставлять яблоки в Россию. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Россельхознадзор с 10 августа 2021 года разрешает ввоз в Россию яблок с восьми азербайджанских предприятий", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, решение принято на основе анализа информации Агентства пищевой безопасности Азербайджанской Республики о результатах проведенного фитосанитарного мониторинга предприятий, выращивающих яблоки на территории государства, а также под гарантии компетентного ведомства.

Как сообщалось ранее, с 10 декабря 2020 года Россельхознадзо ввел временные ограничения на ввоз в Россию томатов и яблок из Азербайджанской Республики в связи с принявшими систематический характер обнаружениями карантинных для Евразийского экономического союза объектов - южноамериканской томатной моли (Tuta absoluta (Povolny) и восточной плодожорки (Grapholita molesta (Busck)) - в плодоовощной продукции (томаты, яблоки).